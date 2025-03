«Mon épouse est partie», le mea culpa d’un champion du monde 98 !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A l’instar d’Adil Rami, Frank Leboeuf est aussi présent au casting de la nouvelle saison de Danse avec les stars. Toujours en course avec sa partenaire Candice Pascal, le champion du monde 98 sera donc là pour le prochain prime. Mais voilà que sur les précédentes émissions, son comportement en a fait tiquer plus d’un, Leboeuf étant souvent sur son téléphone. Il s’est alors expliqué.

Frank Leboeuf fait donc partie de cette saison de Danse avec les stars. Mais voilà que lors du prime de la semaine dernière, le champion du monde n’était pas le plus présent. En effet, dans les images diffusées par TF1, on l’a souvent vu sur son téléphone et cela n’était pas passé inaperçu. Que s’est-il alors passé pour Leboeuf ?

« Mea culpa »

A l’occasion de Danse avec les stars, la suite, Frank Leboeuf a souhaité s’expliquer. Pourquoi était-il sur son téléphone ? « Mea culpa. C'est vrai qu'on m'a beaucoup reproché d'être au téléphone. Mon épouse est partie. Comme vous le savez, elle a eu un problème de santé et je n'arrivais pas à la joindre », a d’abord répondu le champion du monde 98.

« J’ai eu peur »

Inquiet pour sa compagne, Frank Leboeuf a ensuite précisé : « J'ai eu peur. Pendant une heure, j'ai essayé de savoir où était mon épouse. Je m'en suis voulu, parce qu'en regardant les images, on a l'impression que je n'en ai rien à foutre de l'émission. Ce n'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, je me suis éclaté et je n'ai pas du tout regardé mon téléphone. J'en suis absolument navré ».