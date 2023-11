Zidane : Le Real Madrid reçoit un ultimatum !

Pierrick Levallet

Candidat à la succession de Carlo Ancelotti sur le banc du Real Madrid, Zinédine Zidane ne sait pas encore de quoi son futur sera fait. L'entraîneur italien, lié à la sélection du Brésil depuis quelques mois, voit son contrat expirer à l'issue de la saison. Le coach de 64 ans souhaiterait d'ailleurs avoir une réponse du Real Madrid assez rapidement pour son avenir.

Sans club depuis son départ du Real Madrid en 2021, Zinédine Zidane pourrait bien reprendre du service d’ici quelques mois. Carlo Ancelotti voit son contrat expirer à l’issue de la saison. Et ces dernières semaines, le technicien italien a régulièrement été lié avec la sélection brésilienne. Si l’entraîneur de 64 ans venait à prendre les commandes de la Seleção , le Real Madrid serait amené à se trouver un nouveau coach.

Équipe de France : Deschamps relance son avenir, Zidane peut y croire https://t.co/0TjwtUAAAK pic.twitter.com/6sn0jiNrFG — le10sport (@le10sport) November 14, 2023

Zidane vers un retour au Real Madrid ?

Dans cette optique, plusieurs noms ont été évoqués. Zinédine Zidane ferait notamment partie des candidats pour atterrir sur le banc du Real Madrid. Mais pour le moment, Carlo Ancelotti n’a encore rien décidé pour son avenir. Il aimerait d’ailleurs avoir une réponse de Florentino Pérez assez rapidement.

Ancelotti veut être fixé pour son avenir