Zidane bientôt de retour, il veut tout gâcher

Axel Cornic

Toujours sans club depuis plus de deux ans, Zinédine Zidane aimerait retrouver un poste assez rapidement et dans l’idéal, d’ici l’été prochain. Un retour au Real Madrid est évoqué, mais on parle également du Français à la Juventus, où Massimiliano Allegri ne semble pourtant pas vouloir laisser sa place.

Tout le monde souhaite connaitre la prochaine étape de la carrière de Zinédine Zidane, mais les options ne sont pas très nombreuses. Comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com ça a souvent coincé avec le PSG par le passé, mais en Italie certains rêvent de le voir à la Juventus, dont il a porté les couleurs par le passé.

Luis Enrique interpelle deux recrues du PSG https://t.co/9XIbJhisab pic.twitter.com/zpCsmVWNPE — le10sport (@le10sport) December 2, 2023

Zidane à la Juve ?

Cette piste a beaucoup fait parler récemment, puisque Il Corriere dello Sport a annoncé que Massimiliano Allegri aurait décidé de quitter la Juventus à la fin de la saison, soit un an avant la fin de son contrat. Libre, tout comme son ancien coéquipier Antonio Conte, Zidane semblait être un candidat parfait à sa succession.

« Je sais qu'en novembre-décembre, les rumeurs commencent déjà »