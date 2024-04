« Vous êtes des sal**es », il se lâche après son départ de l’ASSE

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En 2016, Benoît Assou-Ekotto quittait l'ASSE, alors qu'il semblait prêt à prolonger son contrat. Lors d'un long entretien accordé à Julian Palmieri, l'ancien international camerounais a livré sa version des faits sur son départ. Il n'a pas hésité à s'en prendre à son ancien entraîneur Christophe Galtier, qui aurait manqué cruellement de courage.

En 2016, l'ASSE avait décidé de ne pas renouveler le contrat de Benoît Assou-Ekotto, alors même que Christophe Galtier lui avait certifié qu'il comptait sur lui pour la prochaine saison. Pourquoi un tel revirement de situation ? A quelques jours de la reprise, l'ancien international camerounais avait réclamé des explications à son président, Roland Romeyer.

Assou-Ekotto n'a pas digéré son départ

« J’envoie un texto à Romeyer en disant en gros « vous êtes des sal*pes. Appelle moi, dis moi « je ne veux pas de toi », je suis cool. Mais pourquoi vous répondez pas au téléphone. » Et le mec m’a répondu tout de suite alors que mon agent essayait de le joindre depuis 3,4 ou 5 jours. Il m’a dit « je suis au courant de rien, on fait une réunion mercredi ». Je lui dis : « très bien, dites à Galtier qu’il soit là ». Il me répondu « Non Christophe ne peut pas être là ». Je lui dis alors « bah on fait une réunion jeudi alors ». Il me répond « Non il ne peut pas » » a confié Benoît Assou-Ekotto lors d'un entretien avec Julian Palmieri.

« Tu es la reine des sal*pes »