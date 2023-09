Vente OM : Un pacte passé entre McCourt et Longoria

Thibault Morlain

Après s’être mis en retrait face à la pression des supporters, Pablo Longoria a finalement fait le choix de continuer dans ses fonctions de président de l’OM. Et voilà que l’Espagnol pourrait désormais s’attaquer à certains problèmes dans les tribunes du Vélodrome. Cela pourrait d’ailleurs résulter d’un pacte passé entre Frank McCourt et Pablo Longoria… Dans l’optique de la future vente de l’OM ?

Toujours à l’OM, Pablo Longoria prépare sa contre-attaque. Alors que le président olympien a décidé de saisir la justice suite aux menaces proférées à son encontre, voilà que l’Espagnol pourrait également prendre différentes mesures contre les groupes de supporters afin de redorer l’image de l’OM. Et si tout cela avait un lien avec la vente du club phocéen ? A en croire Thibaud Vézirian, ça pourrait bel et bien être lié…

𝓮𝓼𝓹𝓻𝓲𝓽 𝓭'𝓮́𝓺𝓾𝓲𝓹𝓮 👥 pic.twitter.com/j1Fzmag6uw — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 27, 2023

Longoria rester à l’OM, McCourt lui confie une mission

Face à cette situation tendue, Pablo Longoria a envisagé quitter l’OM. Mais finalement, le président olympien a annoncé qu’il resterait. Suite à cette décision, TeamFootball parle d’un pacte passé en coulisses par Frank McCourt et Pablo Longoria. En effet, l’Américain aurait convaincu l’Espagnol de rester et de faire le ménage chez les supporters de l’OM… avant de laisser la place à de nouveaux investisseurs.

« On remet à plat les conventions supporters avant d’officialiser une vente »