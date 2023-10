Vente OM : Un nouveau démenti de McCourt ?

Thomas Bourseau

Propriétaire de l’OM depuis l’automne 2016, Frank McCourt a régulièrement témoigné de rumeurs de vente du club de sa part, en les démentant occasionnellement. Néanmoins, il semblerait que des repreneurs saoudiens soient de plus en plus proches de parvenir à leurs fins. Un nouveau démenti est cependant tombé.

Thibaud Vézirian ne lâche pas l’affaire depuis de longs mois à présent : le journaliste persiste et signe : l’OM sera vendu par Frank McCourt à des investisseurs saoudiens. Et ces derniers temps, le propriétaire américain de l’Olympique de Marseille depuis l’automne 2016 semble être plus proche que jamais de céder le club phocéen.

«On est dans la fin de l’ère McCourt»

Par le passé, Frank McCourt se servait de communiqués afin de nier toute intention de vente de sa part et notamment lorsque Mourad Boudjellal et Mohamed Ayachi Ajroudi souhaitaient reprendre le club marseillais. Pour le journaliste Thibaud Vézirian, ce ne serait plus qu’une question de semaines à présent. « Ce que beaucoup disent, c’est qu’on est dans la fin de l’ère McCourt. Les vannes sont ouvertes en matière de communication, tout le monde en parle ».

«L’hypothèse sportivement intelligente, c’est que cela soit annoncé en décembre»

Toujours d’après le journaliste qui intervient régulièrement sur Twitch ou pour TeamFootball , le rachat de l’OM par les investisseurs saoudiens pourrait intervenir en décembre prochain voire en juin 2024. « Un délai ? L’hypothèse sportivement intelligente, c’est que cela soit annoncé en décembre, et qu'il y ait 3 ou 4 nouveaux joueurs, pas 10, au mercato de janvier afin que l'OM puisse jouer la Ligue des champions la saison prochaine. L’Arabie Saoudite ce sont des hommes d’affaires, ils savent parfaitement où ils mettent les pieds. Après l'annonce sera peut-être juin ».

McCourt « refuse de lâcher la manette » à l’OM