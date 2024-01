Une recrue du PSG déjà sur le point de partir ?

Axel Cornic

Recruté lors du dernier mercato estival, Cher Ndour n’a pas trouvé le temps de jeu espéré au Paris Saint-Germain, bloqué notamment par l’explosion de Warren Zaïre-Emery. Il pourrait ainsi être prêté en ce mois de janvier et si son nom est notamment annoncé du côté du Portugal, l’Italien aurait des chances de rebondir en Serie A.

Compliqué de s’affirmer au PSG, quand on est un jeune joueur. Cher Ndour ne dira pas le contraire, puisque depuis son arrivée en provenance de Benfica, il n’a disputé que 115 minutes au total en 4 rencontres toutes compétitions confondues. Un départ est donc déjà évoqué pour le milieu de 19 ans en ce mercato hivernal.

Ndour pourrait faire ses valises

Le PSG ne souhaite évidemment pas se séparer définitivement d’un jeune prometteur et on semble donc se diriger vers un simple prêt de six mois pour Ndour, qui a besoin de jouer. Un retour au Portugal du côté de Braga a ainsi été annoncé ces dernières semaines, mais l’Italien pourrait bien découvrir la Serie A pour la première fois de sa vie.

Cagliari vise un coup de dernière minute