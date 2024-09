Une recrue du PSG annonce déjà son prochain club ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En quête d'un remplaçant à Keylor Navas, parti l'été dernier, la direction du PSG s'est jeté sur Matvey Safonov. Formé au Krasnodar, le portier russe va tenter de se faire un nom en Ligue 1. Mais le gardien n'oublie pas, pour autant, son club formateur. Lors d'un entretien accordé à un média de son pays, il a ouvert la porte à un retour dans son ancienne équipe.

Matvey Safonov vient tout juste de débarquer au PSG. Son contrat ne prendra fin qu’en juin 2029, mais en Russie, il est déjà question d’un possible retour au Krasnodar. Lors d’un entretien accordé à Match TV, le nouveau gardien du PSG s’est prononcé sur son futur.

Safonov ouvre la porte à un retour, mais...

« J’aimerais être dans mon club formateur si je décide d’y revenir. Mais je ne sais pas comment la vie va se dérouler » a lâché Safonov. Car le Krasnodar a décidé de lancer après son départ Stanislav Agkatsev, un jeune portier considéré comme l’avenir de la sélection.

« J'imagine que Krasnodar n'aura pas besoin de moi »

« J'imagine que Krasnodar n'aura pas besoin de moi. Par exemple, peut-être qu’Agkatsev sera une légende du club et ils me diront que je ne jouerai pas. Et c’est important pour moi de jouer. Ensuite, je devrais chercher un autre club » a lâché Safonov.