Une nouvelle star débarque au PSG, il ne digère pas

Samedi matin, le PSG a officialisé la signature d’Ousmane Dembélé qui vient donc renforcer le secteur offensif du club de la capitale où il s’est engagé jusqu’en 2028. Le début d’un nouveau challenge pour l’attaquant français, qui laisse des regrets amers à Xavi, l’entraîneur du Barça, qui n’a pas caché sa déception après son départ.

C’était dans l’air du temps, c’est désormais officiel : Ousmane Dembélé (26 ans) est un joueur du PSG, qui a déboursé pas moins de 50M€ pour recruter l’attaquant français du FC Barcelone, et l’opération a été confirmée samedi matin. La fin d’un long feuilleton pour Dembélé qui aura donc une grosse carte à jouer cette saison dans l’attaque du PSG, mais son départ ne semble pas vraiment digéré du côté du Barça…

« Une grande déception »

Interrogé en conférence de presse samedi, Xavi s’est confié sur son départ d’Ousmane Dembélé, et l’entraîneur du club catalan ne dissimule pas son immense frustration : « Dembélé est un garçon qui nous a aidés, nous lui avons donné beaucoup d'affection, beaucoup d'importance. Pour moi c'était un joueur important. C'est une grande déception qu'il ait décidé de partir alors qu'il était heureux ici. Nous avions misé sur lui. Pour moi c'est une grande déception sur le plan personnel », lâche le technicien blaugrana.

Dembélé annonce la couleur