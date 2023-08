PSG : A peine arrivé, Ousmane Dembélé annonce du lourd

Amadou Diawara

Ce samedi matin, Ousmane Dembélé est devenu officiellement un nouveau joueur du PSG. Lors de sa première interview en tant que parisien, l'attaquant français de 26 ans a fait passer un énorme message. En effet, Ousmane Dembélé a confié qu'il voulait réaliser de grandes choses au PSG.

Le PSG s'est renforcé considérablement en attaque. Alors que Lionel Messi est parti à l'Inter Miami et que Kylian Mbappé et Neymar pourraient également prendre la porte cet été, le club de la capitale s'est offert les services de Marco Asensio (27 ans), Kang-In Lee (22 ans), Gonçalo Ramos (22 ans) et d'Ousmane Dembélé. Devenu officiellement un nouveau joueur du PSG ce samedi matin, l'international français a lâché ses premiers mots.

Ousmane Dembélé signe au PSG

Lors d'un entretien accordé à PSG TV , Ousmane Dembélé s'est livré sur ses objectifs collectifs et individuels avec le club de la capitale. Et le nouveau numéro 23 parisien compte frapper un grand coup lors de la saison 2023-2024.

«Marquer beaucoup de buts, faire beaucoup de passes décisives»