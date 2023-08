Mercato : Le PSG frappe fort, ils sont dégoûtés

Thomas Bourseau

Xavi Hernandez est amer. Après avoir permis à Ousmane Dembélé de revenir à son meilleur niveau depuis sa nomination sur le banc de touche du FC Barcelone, le coach du club blaugrana n’a clairement pas caché sa déception après le départ de Dembélé au Paris Saint-Germain.

Le FC Barcelone et le PSG ont officialisé le transfert d’Ousmane Dembélé ce samedi. Par le biais d’un communiqué, le Barça a annoncé que le montant de l’opération s’élevait à 50,4M€ alors qu'il avait coûté plus de 140M€ au club culé en 2017. De retour sur le devant de la scène au FC Barcelone grâce notamment à l’arrivée de Xavi Hernandez à la tête de l’effectif en novembre 2021, Ousmane Dembélé a tout de même déçu la légende du Barça .

Après Sergi Roberto, Ousmane Dembélé a déçu Xavi Hernandez

En effet, dès son arrivée, Xavi Hernandez avait apporté un soutien inconditionnel à Ousmane Dembélé en le qualifiant de meilleur joueur du monde à son poste. Et alors que les deux hommes ont eu une forte relation, le champion du monde tricolore a pris la décision de s’envoler pour le PSG à un an de l’expiration de son contrat au Barça . Dembélé est un joueur du Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2028 à présent où il y arborera le numéro 23. Ce départ, comme le capitaine Sergi Roberto l’avait confié à SPORT vendredi soir, ne passe pas du tout au FC Barcelone.

PSG : Le clan Dembélé touche le jackpot https://t.co/gNpBUMaNJl pic.twitter.com/MRDT61IsdY — le10sport (@le10sport) August 12, 2023

«Nous avions misé sur lui et nous avons été très déçus»