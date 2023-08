PSG : Le bel hommage de Dembélé après son transfert

Axel Cornic

Après Lee Kang-in, Gonçalo Ramos ou encore Marco Asensio, Ousmane Dembélé est la nouvelle recrue offensive du Paris Saint-Germain en ce mercato. L’ailier de 26 ans fait son grand retour en Ligue 1 après avoir quitté son club formateur du Stade Rennais en 2016 pour filer au Borussia Dortmund, puis au FC Barcelone.

Il faudra encore attendre avant de le voir à l’œuvre sur la pelouse du Parc des Princes, mais depuis ce samedi Ousmane Dembélé est un joueur du PSG à part entière. Sa clause de départ a en effet été levée et il quitte donc le FC Barcelone pour retrouver la France et la Ligue 1, où il sera sans aucun doute l’une des grandes stars à suivre cette saison.

Les adieux de Dembélé

Avant de débuter sa nouvelle carrière sous les couleurs du PSG, il a tout de même tenu à remercier ce qui peut désormais être considéré comme son ancien club, qu'il a rejoint en 2017 en provenance de Dortmund. « Comme vous le savez, j’ai décidé de commencer un nouveau défi » a écrit Ousmane Dembélé. « Mais je ne voulais pas partir dans remercier tous les gens à Barcelone qui m’ont soutenu durant toutes ces années : coéquipiers, entraîneurs, employés du club et dirigeants ».

« J’emporte beaucoup de souvenirs qui resteront pour toujours dans mon cœur »