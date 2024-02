Un transfert «extraordinaire» lui est promis au PSG !

Thibault Morlain

Cet hiver, Lucas Beraldo a posé ses valises au PSG, recruté pour 20M€ en provenance de Sao Paulo. Et avant de rejoindre le club de la capitale, le Brésilien a pris quelques renseignements. Pour cela, il s’est rapproché d’un joueur de Sao Paulo, bien connu à Paris : Lucas Moura. Ce dernier n’a alors dit que du bien du PSG à Lucas Beraldo, qui s’est alors envolé pour la France au mercato de janvier.

Le PSG prend un peu plus l’accent brésilien. En effet, lors du mercato hivernal, le club de la capitale a décidé d’aller piocher du côté du Brésil, bouclant les arrivées de Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo, qui va finir la saison en prêt au Corinthians. Le défenseur central a lui rejoint l’effectif de Luis Enrique durant le mois de janvier. Un transfert dans lequel Lucas Moura, ancien du PSG et aujourd’hui à Sao Paulo, a visiblement eu une influence, conseillant Beraldo avant son départ.

PSG - Real Madrid : Un pote de Mbappé prend position https://t.co/jNojaip6LF pic.twitter.com/UmHyFctm8W — le10sport (@le10sport) February 10, 2024

« Il m’a aidé dans cette décision de venir à Paris »

A 20 ans, Lucas Beraldo a donc quitté Sao Paulo pour le PSG. Et avant de boucler son transfert, le Brésilien a pu compter sur les conseils d’un certain Lucas Moura, ancien joueur du club de la capitale et qui évoluait avec Beraldo au sein de la formation paulista. « Je pense que c’est quelqu’un qui, depuis qu’il est arrivé, à Sao Paulo a été l’une des personnes qui m’a le plus aidé. C’est quelqu’un qui a beaucoup à apporter. C’est quelqu’un qui est sensationnel car il veut aider tout le monde. Et moi, je suis une des personnes qui ait bénéficié de cette aide. Il m’a aidé dans cette décision de venir à Paris. Il m’a dit beaucoup de bien du club et de la ville. C’est quelqu’un qui a été déterminant dans ma présence ici. Je lui ai posé quoi comme question ? Je lui ai demandé : est-ce que je dois aller à Paris ? Il m’a dit bien sûr, c’est extraordinaire. Je ne peux que te conseiller d’aller là-bas si tu veux grandir. Alors vas y, tu vas grandir avec le club et tu vas décoller », a confié Beraldo pour Free Ligue 1.

« Je n’ai eu aucun doute sur là où je voulais arriver »