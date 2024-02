Le PSG lâche 20M€, il dévoile les dessous de son transfert

Thibault Morlain

Le PSG a été discret durant le mercato hivernal. Le club de la capitale a accueilli un seul nouveau joueur pour la seconde partie de saison en la personne de Lucas Beraldo, Gabriel Moscardo ayant été prêté au Corinthians. Le défenseur central brésilien est donc arrivé à Paris en provenance de Sao Paulo et désormais intégré au groupe de Luis Enrique, Beraldo s’est confié sur son transfert à 20M€.

Avec les absences en défense centrale, le PSG avait besoin de se renforcer dans ce secteur au mercato hivernal. Ça a été chose faite avec le transfert de Lucas Beraldo. A 20 ans, le Brésilien a été recruté pour 20M€ à Sao Paulo. Le voilà désormais aujourd’hui au PSG, où Luis Enrique lui confie de plus en plus de temps de jeu. Alors que le transfert de Beraldo a été officialisé le 1er janvier dernier, le Parisien en a dit plus sur les coulisses de cette opération.

PSG - Real Madrid : Un pote de Mbappé prend position https://t.co/jNojaip6LF pic.twitter.com/UmHyFctm8W — le10sport (@le10sport) February 10, 2024

« Mon père m’a appelé, il m’a dit que le PSG était intéressé »

Interrogé par Alexandre Ruiz pour Free Ligue 1, Lucas Beraldo a livré ses vérités sur son transfert au PSG. Le néo-Parisien a alors expliqué : « Est-ce que j’ai en tête le jour où j’ai su que Paris s’intéressait à moi ? C’était un samedi, j’étais à la maison, j’étais arrivé de vacances. J’étais avec ma femme, on revenait de Cancun. Et j’ai dit à mon père de ne rien dire car je voulais être en vacances. Et le jour suivant, il m’a appelé, il m’a dit que le PSG était intéressé et je lui ai dit que l’on pouvait en parler maintenant et qu’on pouvait préparer les valises, j’étais prêt à y aller. Et après, tout s’est très bien déroulé ».

« Est-ce que je dois aller à Paris ? Il m’a dit bien sûr, c’est extraordinaire »