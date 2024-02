Mercato : L’OM fait une «erreur de casting» à 700 000€

Thibault Morlain

N’ayant pas pu prolonger Alexis Sanchez, l’OM a décidé de s’offrir les services de Pierre-Emerick Aubameyang. Et pour faire venir le Gabonais en provenance de Chelsea, Pablo Longoria n’a pas hésité à lâcher un gros salaire. Il serait de l’ordre de 700 000€ pour Aubameyang. Aux yeux de Jérôme Rothen, l’OM s’est totalement trompé, parlant même d’erreur de casting.

Pablo Longoria a tenté, mais finalement, l’OM et Alexis Sanchez n’ont pas réussi à se mettre d’accord sur une prolongation. Le Chilien parti après seulement une saison, le club phocéen est alors allé chercher un autre grand nom : Pierre-Emerick Aubameyang. Et le Gabonais pèse sur les finances de l’OM puisqu’il émargerait à 700 000€ par mois. Rien que ça.

« Le problème, c’est la personnalité »

Mais voilà que Jérôme Rothen a totalement remis en question le choix de l’OM de remplacer Alexis Sanchez par Pierre-Emerick Aubameyang. Sur RMC , le présentateur de l’émission Rothen s’enflamme a alors balancé : « L’erreur de casting est là. Tu as remplacé Sanchez par Aubameyang. En termes de qualité de jeu, je n’ai rien à dire, ils ont tous les deux joués dans des grands clubs. Le problème, c’est la personnalité ».

« Tu as besoin d’avoir un chien fou »