Un tournant décisif pour le retour de Zidane ?

Axel Cornic

Coach français avec le plus gros palmarès sur la scène européenne, Zinédine Zidane n’a plus de club depuis bientôt trois ans, bien que plusieurs chances de retour se soient présentées. L’été 2024 semble être le moment parfait pour revenir, avec une piste importante qui pourrait bien se décanter au cours des prochaines semaines.

Lié à des nombreux clubs ces dernières années, avec le PSG ou encore l’OM, Zinédine Zidane n’a toujours pas retrouvé un banc. Et le temps commence à être long, puisque l’ancien du Real Madrid semble vouloir absolument reprendre du service lors de l’été 2024.

Zidane, la Juventus dans le destin

Mais pour aller où ? Comme il l’a récemment confié, son avenir pourrait bien s’écrire en Italie après l’Espagne. « Un avenir en Italie ? Pourquoi pas. Tout peut arriver. En ce moment je fais autre chose, mais je suis sûr que je serai de retour sur le banc, j'aimerais bien » a déclaré Zidane, au micro de Sky Sport Italia . Et de l’autre côté des Alpes, l’option la plus évidente semble être la Juventus, club dont il a porté les couleurs de 1996 à 2001.

« Je pense qu’Allegri restera »