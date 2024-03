Il signe à l’OM et réalise son rêve !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

André Ayew a décidé de suivre les pas de son père Abedi Pelé et d'entamer sa formation à l'OM. Arrivé durant son adolescence, l'international ghanéen a gravi les échelons jusqu'à intégrer l'équipe première et disputer la Ligue des champions. Son unique expérience en C1. Aujourd'hui au Havre, il s'est rappelé le bon vieux temps.

A 34 ans, André Ayew est plus proche de la fin que du début de sa carrière. Le buteur ghanéen a donc profité d'un entretien à L'Equipe pour regarder dans le rétroviseur et évoquer les moments forts de sa carrière. Tout est parti de l'OM. Un club qui l'a fait signer durant son adolescence et qui lui a permis de grandir. Alors lorsque le moment des adieux est arrivé en 2015, Ayew a mal vécu cette séparation.

Il révèle un sacrifice pour son transfert à l'OM https://t.co/pNgytLJRhk pic.twitter.com/ev8B2mjReF — le10sport (@le10sport) March 2, 2024

Ayew garde un goût amer en évoquant à l'OM

« Mon départ de Marseille a été très difficile à avaler. Ce n'était pas une période où je pensais quitter le club, mais il avait des soucis financiers et la majorité des joueurs clés ont dû partir. Au début, dans ma tête, si je revenais en France, c'était à l'OM. Mais l'OM ne m'a jamais recontacté » a confié le buteur ghanéen, aujourd'hui au Havre. Ayew garde, notamment, en mémoire ses apparitions en Ligue des champions. Compétition qu'il n'a disputée qu'avec l'OM.

« J'ai joué la Ligue des champions avec le club de mes rêves »