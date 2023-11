Un retour anticipé, Zidane est prévenu

Axel Cornic

Toujours sans club, Zinédine Zidane semble clairement viser l’été 2024 pour faire son grand retour. Diverses options semblent être étudiées, mais en Espagne on parle notamment d’un nouveau retour au Real Madrid, qu’il a déjà dirigé à deux reprises dans sa très jeune carrière d’entraîneur. Il pourrait remplacer un Carlo Ancelotti dont le contrat se termine justement en juin.

Après avoir montré toute l’étendue de son talent, Zinédine Zidane a disparu de la circulation. L’idole du football français n’entraîne plus depuis juin 2021 et tout le monde se demande par où sa carrière pourrait redémarrer. La Juventus semble avoir été une possibilité, mais également le PSG comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com.

En Espagne, on parle d’un deuxième retour au Real Madrid

La grosse rumeur du moment concerne plutôt un retour au Real Madrid, qui cherche justement un entraîneur pour la saison prochaine. Carlo Ancelotti devrait en effet partir à la fin de son contrat en juin 2024 et Zidane serait donc l’un des candidats à sa successions. Certains avancent même qu’il pourrait revenir plus tôt qu prévu avec un possible limogeage d’Ancelotti.

« Ancelotti a la confiance absolue du président Florentino Pérez »