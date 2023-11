Un proche du PSG frappe fort, transfert en vue ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien décidé à franciser l'effectif du PSG sur le long terme, Luis Campos s'intéresserait au jeune défenseur du LOSC Lenny Yoro. Hasard ou coïncidence, le natif du Val-de-Marne vient tout juste de rejoindre l'agence Polaris Sports qui appartient à un certain Jorge Mendes, très présent sur le mercato parisien ces derniers mois.

Lors du précédent mercato estival, le PSG a lancé une petite révolution en francisant son vestiaire par le biais des transferts d'Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani, Lucas Hernandez ou encore Bradley Barcola. Un nouveau projet que souhaite poursuivre Luis Campos qui s'active en coulisses pour trouver de jeunes talents français susceptibles de renforcer le PSG. C'est le cas de Lenny Yoro.

Jorge Mendes récupère Lenny Yoro

Le défenseur de 17 ans, qui évolue au LOSC, serait ainsi sur les tablettes du PSG d'après Foot Mercato . D'ailleurs, la rumeur risque de s'amplifier rapidement puisque l'agence de joueurs Polaris Sports vient d'annoncer la signature de Lenny Yoro. Et cela n'a rien d'anodin puisque cette agence est gérée par un certain Jorge Mendes.

Un transfert au PSG se précise ?

Compte tenu de la proximité entre Jorge Mendes et Luis Campos, difficile de ne pas y voir un indice concernant l'avenir de Lenny Yoro. Pour rappel, l'été dernier, Bradley Barcola s'est justement engagé avec Polaris Sports. Et quelques semaines plus tard, il signait au PSG où l'écurie Mendes est particulièrement bien représentée. Warren Zaïre-Emery, Vitinha, Danilo Pereira, Gonçalo Ramos, Keylor Navas, Manuel Ugarte et donc Bradley Barcola appartiennent tous à l'agence du super-agent portugais.