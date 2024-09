«Un petit génie» a rejoint l’OM au mercato

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L’OM a réalisé un mercato XXL cet été. Le club phocéen n’a pas hésité à sortir le chéquier, dépensant notamment environ 31M€ pour s’offrir les services de Mason Greenwood en provenance de Manchester United. Alors que l’Anglais réalise un début de saison canon, à Marseille, on est sous le charme. Ce n’est pas Basile Boli qui dira le contraire.

Suite à ses déboires judiciaires en Angleterre, Mason Greenwood s’est relancé la saison dernière à Getafe, où il était prêté. Mais alors que Manchester United ne voulait plus entendre parler du joueur, un transfert à l’OM est arrivé. Malgré la polémique qui entourait cette arrivée à Marseille, Pablo Longoria a été jusqu’au bout de l’opération, dépensant alors près de 31M€ pour Mason Greenwood.

« Il va nous faire du bien pendant la saison »

Il n’aura pas fallu longtemps à Mason Greenwood pour se mettre les fans de l’OM dans la poche. Légende du club phocéen, Basile Boli est lui aussi sous le charme. « Le début de saison de l’OM ? Je suis très content. On est bien, je suis très content du début de saison. Et puis on a un petit génie sur le côté droit. Que la flamme continue comme ça, il va nous faire du bien pendant la saison », a-t-il lâché sur RMC.

« J’ai tout de suite été dans des bonnes conditions »

Les débuts sont donc réussis pour Mason Greenwood à l’OM. A ce propos, l’Anglais a confié : « Je suis arrivé ici au milieu de la pré-saison et j’ai tout de suite été dans des bonnes conditions. On l’a montré lors du premier match contre Brest, on a dominé le jeu et on s’est senti plus à l’aise au fur et à mesure que le match avançait ».