Un joueur débarque au PSG, c’est la surprise totale

Arrivé libre durant l'été 2021 aux côtés d'autres pointures du football mondial comme Lionel Messi, Sergio Ramos, Achraf Hakimi ou encore Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum n'est jamais parvenu à trouver sa place au PSG. Prêté la saison dernière à l'AS Roma, le milieu de terrain s'apprête à retrouver la capitale, sans véritablement connaître les projets de son club.

Arrivé durant l'été 2022 au PSG, Luis Campos avait décidé de dégraisser son groupe, en prêtant certains éléments superflus. Présent au sein de la capitale française depuis 2021, Georginio Wijnaldum a été l'un des joueurs poussés vers la sortie. Le milieu de terrain a été prêté à l'AS Roma, mais sa saison a très vite basculé.

Wijnaldum va revenir au PSG

Blessé gravement dès les premières semaines de son prêt, Wijnaldum a longtemps été éloigné des terrains, ce qui n'a pas encouragé à l'AS Roma à le conserver. Sauf retournement de situation, le milieu de terrain va retrouver le PSG cet été. Et le principal concerné n'a pas caché sa surprise.

« Je pense que c’est une surprise pour tout le monde »