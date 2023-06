Incroyable, une recrue du PSG regrette Messi

Thomas Bourseau

Après deux années passées à Paris, Lionel Messi est parti par la petite porte. Alors qu’il n’a pas encore commencé son aventure au PSG, Manuel Ugarte confirme son arrivée tout en regrettant le fait de ne pas avoir pu jouer avec Messi.

Lionel Messi était arrivé au PSG en provenance du FC Barcelone comme le messie en 2021. Après un échec en finale de la Ligue des champions un an plus tôt puis une élimination en demi-finale quelques semaines auparavant, le Paris Saint-Germain officialisait l’arrivée de Lionel Messi, dernier chaînon manquant d’un trio d’attaque composé de Kylian Mbappé et de Neymar. Néanmoins, Messi s’est attiré les foudres des supporters de par son comportement et son investissement.

«Ces deux années ont été difficiles pour moi en général, mais elles sont maintenant derrière moi»

D’ailleurs, comme il l’a lui-même reconnu à Mundo Deportivo au moment d’annoncer son choix de quitter le PSG pour signer à l’Inter Miami, son aventure de deux saisons au Paris Saint-Germain n’était pas heureuse. « Ce sont deux années pendant lesquelles je n’étais pas heureux, je ne me suis pas amusé, et cela a affecté ma vie de famille, j'ai manqué beaucoup de choses dans la vie de mes enfants à l'école. J'espérais terminer la saison d'une autre manière, mais ces deux années ont été difficiles pour moi en général, mais elles sont maintenant derrière moi ».

«C'est vrai que Messi s'en va. Cela aurait été incroyable de jouer avec lui»