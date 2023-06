PSG : Le Qatar pète les plombs, une grosse décision est attendue

Axel Cornic

Arrivé il y a un an pour remplacer Leonardo, sans vraiment occuper le même poste, Luis Campos ne semble pas vraiment faire l’unanimité. Son premier mercato n’a en effet pas convaincu et les dernières opérations annoncées ne devraient pas changer la donne, puisqu’il semble commencer à agacer du côté de Doha... où l’on songerait sérieusement à un départ.

Considéré comme l’un des plus grands architectes du football mondial, Luis Campos était censé devenir le nouveau pilote du projet QSI. Sauf que la première version de son PSG n’a pas du tout convaincu et même-lui a avoué ne pas avoir été satisfait par le dernier mercato estival.

Le mercato du PSG déjà bien lancé

C’est surement pour cela que Campos a choisi cette fois de régler plusieurs dossiers en avance ! En effet, le PSG attend de pied ferme l’arrivée de Milan Skriniar, Manuel Ugarte ou encore Marco Asensio, comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com. D’autres recrues devraient débarquer avec la grande surprise Kang-in Lee, qui devrait arriver en provenance de Majorque.

Jorge Mendes est omniprésent

La plupart de ces recrues ont un point commun : Jorge Mendes. Réputé très proche de Luis Campos, le super agent qui a géré une bonne partie de la carrière de Cristiano Ronaldo a bouclé plusieurs deals importants avec le PSG depuis un an. On peut en effet retrouver Vitinha et Renato Sanches, tous les deux arrivés l’été dernier sous les indications de Campos.

Ça ne plait pas au Qatar

Et ce n’est pas fini, puisque d’autres joueurs liés à l’entreprise Gestifute sont annoncé proches de Paris, puisque selon nos informations l’une des priorités du mercato n’est autre que Bernardo Silva de Manchester City. TMW nous apprend toutefois que cette filière Mendes commencerait à agacer du côté du Qatar, où on commencerait à penser que Campos ferait plus ses intérêts personnels et ceux de ses proches... plutôt que ceux du PSG !