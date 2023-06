C’est la guerre au PSG, le clan Mbappé répond

Axel Cornic

Considéré comme le pilier de tout le projet QSI, Kylian Mbappé a annoncé vouloir claquer la porte et forcément, ça a déclenché un véritable tremblement de terre au Paris Saint-Germain. Du côté de Doha on serait vraisemblablement extrêmement agacé concernant les différentes sorties de la star française, qui de son côté ne semble toutefois pas vraiment comprendre.

Il ne fallait que ça au PSG. Alors que Christophe Galtier est sur le départ comme nous vous l’avons annoncé sur le10sport.com, que Luis Campos semble être remis en question, c’est l’avenir de Kylian Mbappé qui secoue le club de la capitale. La star française a en effet annoncé sa volonté de quitter Paris dès juin 2024, sans lever son année en option.

Mbappé veut claquer la porte du PSG, énorme colère au Qatar https://t.co/xNibrrV1x5 pic.twitter.com/wpVnuQGK7P — le10sport (@le10sport) June 15, 2023

Le Qatar est en colère

Ce sujet a tout remis en cause au PSG, puisque le projet semblait porter sur un Kylian Mbappé central dans le projet des prochaines années. Ainsi, les propriétaires et le président Nasser Al-Khelaïfi seraient extrêmement agacés par cette situation et certaines sources parlent même d’une volonté de vendre le joueur dès cet été, afin de ne pas le perdre libre dans un an.

Le clan Mbappé ne comprend pas