Le Real Madrid réclame un transfert au PSG et ce n'est pas Mbappé !

Thibault Morlain

Actuellement, quand on parle du PSG et du Real Madrid, on pense bien évidemment à Kylian Mbappé. Visiblement mis sur le marché des transferts par le club de la capitale, le Français est de nouveau associé à la Casa Blanca. Mais voilà que du côté des Merengue, Carlo Ancelotti réclamerait plutôt l'arrivée d'un autre joueur du PSG.

Le Real Madrid a déjà lâché plus de 100M€ sur ce mercato estival. Jude Bellingham a rejoint l'effectif de Carlo Ancelotti et il ne devrait pas être la dernière recrue d'envergure. Florentino Pérez pourrait enfin avoir l'occasion de recruter Kylian Mbappé. Ce dernier ne voulant pas prolonger, le PSG serait désormais ouvert pour le vendre. Et Mbappé pourrait ne pas faire le chemin seul à Madrid.

PSG : Neymar lâche une réponse fracassante à 250M€ https://t.co/scB0ZIHg9X pic.twitter.com/kheLR8H9AM — le10sport (@le10sport) June 15, 2023

Ancelotti veut Hakimi

Au Real Madrid, Carlo Ancelotti ciblerait avant tout un autre joueur du PSG : Achraf Hakimi. Selon les informations de Mundo Deportivo , l'entraîneur merengue aurait ainsi réclamé l'arrivée du Marocain pour cet été. Hakimi pourrait alors retrouver le Real Madrid, son club formateur, et venir concurrencer Dani Carvajal.

Le malaise Hakimi au PSG

Cette information va dans le sens des dernières rumeurs sorties sur Achraf Hakimi. Il a été expliqué par certains que le Marocain n'était plus forcément à l'aise au PSG, au point d'envisager un départ. La solution pourrait alors se nommer Real Madrid.