Un joueur de l'ASSE va tout plaquer !

Bien que le mercato ait officiellement fermé ses portes, l'ASSE continue de s'activer notamment dans le sens des départs. Et son centre de formation est notamment concerné. Ainsi, le jeune Romain Lunetta, de la génération 2007, aurait décidé de quitter les Verts, mais également de renoncer à une carrière de joueur professionnel.

Peu actif cet été, l'ASSE a tout de même attiré cinq nouveaux joueurs à savoir Ibrahima Sissoko, Dylan Batubinsika, Mahmoud Bentayg, Florian Tardieu et Stéphane Diarra. Dans le sens des départs, plusieurs joueurs sont en revanche partis à l'image de Niels Nkounkou, Saïdou Sow mais également Jean-Philippe Krasso. Et le dégraissage des Verts n'est pas encore terminé.

C’est confirmé, l’ASSE a raté un transfert de dernière minute https://t.co/NSYvqkHX61 pic.twitter.com/jCr8yJmIuN — le10sport (@le10sport) September 7, 2023

Romain Lunetta arrête le foot de haut niveau

En effet, selon les informations de Peuple-Vert , l'ASSE voit son centre de formation se vider de certains éléments à l'image du jeune Romain Lunetta, issu de la génération 2007. Et pour cause, du haut de ses 16 ans, il a décidé de mettre fin à sa carrière professionnelle. Il renonce ainsi au football de haut niveau et pourrait se relancer à l'ES Veauche.

L'ASSE voulait le conserver

Une déception pour l'ASSE qui espérait le conserver au moins durant les deux années de formation qui lui restaient à accomplir. Mais Romain Lunetta a pris la décision de tout plaquer.