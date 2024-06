Un flop du PSG fait fureur sur le mercato !

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain va devoir prendre une décision forte cet été. Un an après son arrivée du Sporting Lisbonne, Manuel Ugarte n’a pas fait une grande impression auprès de Luis Enrique et l’heure pourrait être à un transfert. Hormis l’offensive de Manchester United, Ugarte aurait la cote dans les quatre autres grands championnats en dehors de la Ligue 1.

L’été dernier, le PSG a bouclé le transfert de Manuel Ugarte en levant la clause libératoire de 60M€ fixée dans son ancien contrat au Sporting Lisbonne. Et bien qu’il ait réalisé des débuts marquants sous le maillot du Paris Saint-Germain, le milieu de terrain uruguayen a semblé perdre du crédit aux yeux de Luis Enrique petit à petit. Si bien qu’il n’était plus titulaire dans les matchs couperets pendant la seconde partie de saison.

Manchester United lâche une première offre, c’est raté

Invité à s’exprimer sur son avenir au micro de Prime Video le 12 mai dernier, Manuel Ugarte ne se mouillait pas concernant la suite de sa carrière. « Si je serai au PSG l’an prochain ? On verra, j’adorerais, mais il faut voir, pour l’instant, je suis ici et je profite de la fin de saison ». Pour ce qui est de la suite, Manchester United aimerait prendre le relais. Sky Sports a révélé une offre dégainée des Red Devils adressée au Paris Saint-Germain. L’Équipe explique cependant que l’offre en question a été refusée par le club de la capitale et que le montant n’avait pas filtré. Cependant, un autre club de Premier League ferait les yeux doux à Manuel Ugarte.

Manuel Ugarte a bien des prétendants à l’étranger