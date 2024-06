Mercato - PSG : Un flop à 60M€ bientôt relancé en Angleterre ?

Thomas Bourseau

Le PSG misait sur Manuel Ugarte pendant le dernier mercato estival et levait sa clause libératoire de 60M€ afin de s’attacher les services de l’ex-milieu de terrain du Sporting Lisbonne. Malgré de bons débuts, l’international uruguayen a perdu de l’importance aux yeux de Luis Enrique. Et il semblerait que Manchester United soit désormais prêt à lui dérouler le tapis rouge.

Le 12 mai dernier, Manuel Ugarte s’exprimait au micro de Prime Video après la défaite du PSG lors de la réception du Toulouse FC (3-1). « Si je serai au PSG l’an prochain ? On verra, j’adorerais, mais il faut voir, pour l’instant, je suis ici et je profite de la fin de saison » . Le milieu de terrain uruguayen était l’une des belles surprises du début de saison et les 60M€ investis par le Paris Saint-Germain après l’accord trouvé avec le Sporting Lisbonne semblaient être une bonne affaire.

L’Atletico de Madrid en pincerait pour Manuel Ugarte

Cependant, son statut a graduellement changé au fil de la saison et l’international uruguayen a dû se contenter d’entrées en jeu et de bouts de match. Il n’a d’ailleurs pas eu une minute de jeu à se mettre sous la dent pendant les demi-finales de Ligue des champions face au Borussia Dortmund (1-0 et 0-1). La Cadena COPE a dernièrement fait savoir que l’Atletico de Madrid d’Antoine Griezmann se pencherait sur son profil.

Direction Manchester United comme Cavani avant lui ?