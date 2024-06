Mercato : Le PSG se lance dans une bataille colossale !

Axel Cornic

Tous les yeux sont tournés vers l’Euro 2024 et le Paris Saint-Germain ne fait pas exception. Le club de la capitale observerait plusieurs stars de la compétition continentale et cela serait notamment le cas de Nico Williams, qui a brillé sous les couleurs de l’Espagne et qui semble beaucoup plaire à Luis Enrique.

Avec le départ de Kylian Mbappé, le PSG veut faire peau neuve et c’est notamment le cas en attaque, avec l’arrivée d’un ailier ou d’un attaquant excentré de niveau international. La priorité semblait être Khvicha Kvaratskhelia, mais l’inflexibilité du Napoli qui aurait refusé jusqu’à 100M€, aurait poussé les Parisiens à explorer d’autres pistes.

Nico Williams, la dernière idée du PSG

Ainsi, tout récemment plusieurs médias ont évoqué un vif intérêt du PSG pour Nico Williams, qui a réalisé d’excellentes prestations avec l’Espagne à l’Euro 2024. âgé de 21 ans, il peut jouer ailier droit comme ailier gauche, mais il faudra compter au moins 60M€ pour le recruter, puisque l’Athletic Bilbao ne le lâchera que si un club lève sa clause de départ.

Attention à la Premier League