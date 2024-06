Mercato - Real Madrid : Deux transferts sont bouclés après Mbappé !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé quitte le PSG pour rejoindre le Real Madrid librement et gratuitement. Après avoir bouclé la signature du Français, le club merengue va enregistrer deux départs. En effet, Nacho se dirigerait vers Al-Qadisiyah, tandis que Joselu devrait défendre les couleurs d'Al-Gharafa la saison prochaine.

Arrivé au PSG lors de l'été 2017, Kylian Mbappé a décidé de changer d'air. En fin de contrat le 30 juin, la star de 25 ans sera un nouveau joueur du Real Madrid à la reprise. En effet, la Maison-Blanche a officialisé le transfert libre et gratuit de Kylian Mbappé.

Comunicado Oficial: Nacho#RealMadrid | #GraciasCapitán — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 25, 2024

Nacho va signer à Al-Qadisiyah

Si Kylian Mbappé arrive au Real Madrid, deux joueurs vont, au contraire, claquer la porte du Santiago Bernabeu. Il s'agit de Nacho et de Joselu. D'après Pedro Almeida, le premier va rejoindre Al-Qadisiyah en Arabie Saoudite et le second sera à Al-Gharafa (Qatar) à la rentrée. Comme l'a indiqué le journaliste portugais sur son compte X , ces deux transactions seraient bouclées. D'ailleurs, Nacho et le Real Madrid ont déjà officialisé leur séparation sur le site officiel du club. Pour rappel, le capitaine merengue est en fin de contrat le 30 juin.

Joselu va filer à Al-Gharafa