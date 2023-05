Un départ se confirme, l’OM peut frapper fort

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Déjà focalisé sur le mercato estival, l’OM a toujours des cibles offensives. Même si Vitinha est arrivé l’hiver dernier pour 32M€, Pablo Longoria garderait un œil sur Elye Wahi. L’attaquant de Montpellier devrait quitter son club formateur l’été prochain, Laurent Nicollin attend un montant de 30M€.

L’OM n’a pas fini ses emplettes. Déjà très actif lors des deux derniers mercatos, le club olympien compte bien remettre cela cet été. Et Pablo Longoria pourrait encore recruter en attaque. Elye Wahi est l’une des pistes de l’OM, elle était d’ailleurs déjà d’actualité l’hiver dernier. Montpellier réclamait 30M€ mais Marseille a finalement jeté son dévolu sur Vitinha. Même si les deux évoluent au même poste, l’OM pourrait retenter sa chance si Alexis Sanchez quitte le club.

«Je ne vois pas comment Montpellier pourrait le retenir»

D’après les informations du journal L’Équipe , Elye Wahi a compris que son avenir passait par un départ. « C’est vraiment le projet sportif qui primera », assure son entourage. Sa préférence va vers un club français, l’AS Monaco est positionnée et le projet intéresse Wahi. L’Eintracht Francfort est également dans le coup. « Je ne vois pas comment Montpellier pourrait le retenir », affirme un scout de Premier League qui le voit davantage en Allemagne « pour continuer à se développer parce qu’il pourrait souffrir physiquement en Angleterre ».

«On ouvrira la porte si on obtient le montant souhaité»