Un Champion du monde snobe le PSG et explique pourquoi !

Axel Cornic

Avec le départ de Kylian Mbappé, tout le monde pensait que le Paris Saint-Germain allait recruter une ou deux stars. Et c’était peut-être le projet initial, puisque le club parisien aurait notamment pensé à Julián Alvarez, qui a finalement quitté le Manchester City de Pep Guardiola pour rejoindre Diego Simeone à l’Atlético de Madrid.

Le mercato estival a été assez calme à Paris. Ils sont quatre à avoir rejoint le club ces derniers mois et aucun n’a vraiment le standing d’une star internationale, comme ont pu l’être Neymar, Lionel Messi ou encore Kylian Mbappé. Pourtant, le PSG a tenté quelques jolis coups pour renforcer l’équipe de Luis Enrique...

« J'avais besoin d'un nouveau défi »

En France comme à l’étranger on a en effet parlé d’un intérêt du PSG pour Julián Alvarez, qui souhaitait sortir de l’ombre d’Erling Haaland à Manchester City. Mais l’international argentin sacré Champion du monde en 2022 a préféré l’Espagne et l’Atlético de Madrid, à la France. « J'avais l'impression que j'avais besoin d'un changement dans ma carrière, d'un nouveau défi. Il y a ici des gens que je connaissais, des amis, avoir partagé des moments et des titres avec l'équipe rassemble beaucoup » a expliqué l’attaquant de 24, pour ESPN Argentina.

« J'ai discuté avec des gars que je connaissais déjà... »

« C'est beaucoup plus facile quand tu connais déjà quelques personnes. Il y avait beaucoup de choses. C'était une décision à prendre » a confié Julián Alvarez, qui va disputer son premier derby face au Real Madrid ce week-end, sans toutefois Kylian Mbappé qui est blessé. « Je l'ai vécu seul, puis avec ma famille et ma copine, puis j'ai discuté avec des gars que je connaissais déjà... Ils m'ont dit de venir, que tout irait bien et que je devais vivre l'Atlético de l'intérieur. Avec Cholo aussi, avec Antoine Griezmann... ».