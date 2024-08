Un buteur recale l’OM ? La vérité éclate pour ce transfert

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Tandis que l’arrivée de Valentin Carboni est imminente, l’OM travaille désormais pour boucler d’autres transferts. Outre le feuilleton du nouveau gardien, celui de la quête d’un nouveau buteur anime l’actualité sur la Canebière. Qui sera recruté pour venir épauler Faris Moumbagna ? L’OM aurait notamment exploré l’option Evan Guessand, mais le joueur de l’OGC Nice aurait recalé les Phocéens. La vérité serait toutefois différente.

Même sans Coupe d’Europe, l’OM reste très attractif et le club phocéen est en train de réaliser un mercato XXL. Avec Valentin Carboni, Pablo Longoria s’apprête à offrir la 5ème recrue de l’été à Roberto De Zerbi. Un total qui va encore grimper dans les jours et semaines à venir. Du côté de l’OM, il faudrait notamment s’attendre à l’arrivée d’un nouveau buteur. Après le départ de Pierre-Emerick Aubameyang, il n’y a plus que Faris Moumbagna comme numéro 9. Mais cela pourrait donc ne pas rester ainsi…

Sur le départ à Nice, Guessand refuse l’OM ?

Alors qu’on parle beaucoup d’Eddie Nketiah ou Alexis Sanchez, il a également été révélé ces dernières heures par Nice Matin qu’Evan Guessand avait également été ciblé par l’OM. Ne s’estimant pas jugé à sa propre valeur à l’OGC Nice, le buteur des Aiglons pourrait envisager de faire ses valises à l’occasion de ce mercato estival. Mais il semblerait que Guessand préfère un transfert vers l'étranger, ce qui l’aurait alors amené à refuser les avances du club phocéen à en croire le quotidien régional.

« Il était un dossier sérieusement travaillé par le club si Sergio Conceiçao venait »

Evan Guessand a-t-il vraiment refusé de rejoindre l’OM ? Sur X, Mathieu Grégoire, journaliste pour L’Equipe, apporte une version différente en ce qui concerne le joueur de l’OGC Nice. « Evann Guessand n’a pas snobé l’OM, il était un dossier sérieusement travaillé par le club si Sergio Conceiçao venait, mais n’est plus une piste depuis l’arrivée de Roberto de Zerbi », a-t-il ainsi expliqué.