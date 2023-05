Un buteur annoncé à l’OM, le Qatar s’en mêle

Hugo Chirossel

À la recherche d’un attaquant pour le prochain mercato estival, plusieurs noms ont été annoncés sur la liste de l’OM. Wilfried Zaha aurait notamment été proposé aux dirigeants marseillais, mais ces derniers ne seraient pas intéressés par le joueur de Crystal Palace. L’international ivoirien pourrait d’ailleurs prendre la direction du Qatar, où Al Sadd souhaiterait s’attacher ses services.

Battu samedi soir à domicile par Brest, l’OM est désormais assuré de terminer à la troisième place au classement du championnat de France. Bien qu’il reste un dernier match à disputer le week-end prochain sur la pelouse de l’AC Ajaccio, le club marseillais peut désormais se projeter sur la saison prochaine et le mercato estival.

Une star veut trahir l’OM, la bombe de la presse anglaise https://t.co/FeYMjowj0o pic.twitter.com/ARATetPesw — le10sport (@le10sport) May 28, 2023

Zaha proposé à l’OM

Ce qui semble être déjà le cas, puisque plusieurs ont été associés à l’OM ces dernières semaines. Les dirigeants olympiens seraient notamment sur la piste d’un attaquant. En ce sens, Wilfried Zaha aurait été proposé aux Marseillais, mais comme l’indiquait L’Équipe dernièrement, ce dossier serait bloqué pour le moment.

Al Sadd veut le signer