Un attaquant va recaler le PSG, voilà la preuve

Alexis Brunet

Le PSG est dans l'impasse concernant le recrutement d'un buteur. Le club de la capitale a de nombreuses pistes, mais plus on avance dans le mercato, plus celles-ci disparaissent. Dernier exemple en date avec l'attaquant de l'Atalanta Bergame, Rasmus Højlund. Le Danois devrait finalement rejoindre Manchester United, une photo tourne d'ailleurs déjà, où on voit le joueur en Angleterre, pour sa visite médicale.

Le mercato des buteurs est très compliqué cet été, et ce n'est pas le PSG qui va dire le contraire. Le club de la capitale cherche à tout prix à attirer un grand attaquant cet été, mais il n'y arrive pas. La piste principale reste Harry Kane, mais l'Anglais est très proche du Bayern Munich, et le dossier pourrait être bouclé rapidement.

Randal Kolo Muani, nouvelle piste prioritaire du PSG ?

Afin d'anticiper l'échec de la piste Harry Kane, le PSG pense aussi à d'autres noms. Le club de la capitale serait intéressé de nouveau par Randal Kolo Muani. Les dirigeants parisiens pourraient profiter des négociations pour Ousmane Dembélé, pour faire avancer le dossier menant au joueur de Francfort, car les deux hommes ont le même agent. Paris pense aussi à Vlahović de la Juventus de Turin, ou bien à Gonçalo Ramos du Benfica Lisbonne. Il reste encore un mois de mercato au PSG pour trouver chaussure à son pied.

Rasmus Højlund, arriving at Carrington few minutes ago… and medical tests are now ongoing 🔴🩺 #MUFCPlan confirmed, deal done. pic.twitter.com/E6oBjfTnLd — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 1, 2023

Rasmus Højlund est à Manchester

Pendant un temps, le PSG a aussi pensé à Rasmus Højlund pour prendre la pointe de son attaque. Mais comme avec Harry Kane, la concurrence était forte sur ce dossier, et c'est le concurrent de Paris qui a gagné. Manchester United serait en passe de faire signer le Danois. Une photo a même été partagée par le journaliste Fabrizio Romano, ou l'on voit l'attaquant dans un van noir, à Manchester, pour y passer sa visite médicale.