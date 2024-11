Triple coup à 0€, le mercato de folie que prépare le Real Madrid

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Compte tenu du début de saison décevant et du nombre important de blessures, le Real Madrid prépare déjà son prochain mercato estival. Et comme pour Kylian Mbappé, trois signatures libres se préparent afin de renforcer un secteur défensif victime d'une hécatombe ces derniers mois et qui sera privé de nombreux éléments sur le long terme.

Avec la signature de Kylian Mbappé au Real Madrid cet été, le club merengue s'attendait probablement à réaliser une saison encore plus aboutie que la précédente qui s'était terminée par un doublé Liga-Ligue des champions. Cependant, malgré l'ajoute du Bondynois à un effectif déjà impressionnant, l'équipe entraînée par Carlo Ancelotti n'est pas meilleure. Elle traverse même une petite crise en ce début de saisons qui pousse le Real Madrid à préparer un mercato de folie.

Un secteur défensif décimé

Et le principal secteur de jeu à renforcer sera la défense. Et pour cause, le Real Madrid est confronté à une cascade de blessure et se retrouve avec un seul défenseur central de métier valide (Rudiger) et aucun latéral droit. Il faut dire que le club merengue a perdu ce week-end Eder Militao et Lucas Vazquez. Des blessures qui s'ajoutent à celle de Dani Carvajal, dont la saison est déjà terminée, et d'Aurélien Tchouaméni. Par conséquent, selon les informations de AS, trois joueurs sont ciblés pour renforcer le secteur défensif du Real Madrid l'été prochain.

Trois défenseurs libres au Real Madrid ?

Il s'agit d'un latéral droit, d'un défenseur central et d'un latéral gauche qui possèdent tous un point commun : le contrat s'achève en juin prochain. Le premier d'entre eux n'est autre que Trent Alexander-Arnold, ciblé depuis plusieurs mois par le Real Madrid. Le profil offensif ainsi que la capacité du joueur de Liverpool à jouer au milieu de terrain en font un profil très apprécié par le club merengue. Ce sont d'ailleurs également les velléités offensives d'Alphonso Davies qui plaisent au Real Madrid. Le latéral gauche du Bayern Munich recevra une offre du club de Fiorentino Pérez s'il ne prolonge pas En Bavière. Enfin, le troisième profil ciblé est plus surprenant puisqu'il s'agit de Jonathan Tah. Titulaire au Bayer Leverkusen ainsi qu'en sélection allemande, il pourrait d'ailleurs retrouver Antonio Rudiger au Real Madrid.