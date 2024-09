«Très proche de rejoindre l'OM», ça a capoté avec une star !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cet été, l'OM a complètement remodelé sa ligne d'attaque avec les arrivées de Mason Greenwood, Neal Maupay, Elye Wahi ou encore Jonathan Rowe. Ça en fait donc des nouvelles armes offensives pour Roberto De Zerbi, qui aurait également pu compter sur un certain Memphis Depay. Plutôt que l'OM, le Néerlandais a rejoint les Corinthians.

Libre suite à son départ de l'Atlético de Madrid, Memphis Depay était donc à la recherche d'un club lors de ce mercato estival. C'est désormais chose faite puisque l'attaquant s'est engagé avec les Corinthians. Passé par l'OL , Depay aurait aussi pu faire son retour en Ligue 1, lui qu'on annonçait dans le viseur de Nice, Monaco, mais aussi de l'OM.

Depay proche de l'OM

A 30 ans, Memphis Depay aurait pu faire partie du mercato XXL réalisé par l'OM cet été. En effet, sur X, Mohamed Bezzouaoui, chronique pour Le Club des 5, a fait savoir : « Memphis Depay était très proche de rejoindre l’OM. Par contre je ne sais pas ce qui a capoté ».

Il a rejoint le Brésil

Memphis Depay a fini par signer au Brésil. Désormais aux Corinthians, le Néerlandais a notamment expliqué sur son choix : « J’ai 30 ans et je me suis demandé que faire pour être heureux, pour une raison quelconque, je suis ici aujourd’hui. Je crois que tout dans ma vie a un but. (...) Je pense que nous devons reconnaître d’où vient le football authentique. Beaucoup de stars du monde entier viennent du Brésil, nous connaissons de grands joueurs brésiliens. C’est la Mecque du football, le beau jeu est ici ».