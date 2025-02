«Très heureux» : Il recale l'OM et jubile !

Axel Cornic

Roberto De Zerbi aurait beaucoup aimé l’avoir sous ses ordres, mais Nicolo Fagioli a finalement décidé d’éconduire les avances du coach de l’Olympique de Marseille pour rester en Serie A. L’ancien de la Juventus a signé pour la Fiorentina et après la fin du mercato, il a officiellement été présenté à la presse et aux supporters.

Non, la colonie italienne ne va pas s’agrandir à Marseille. Fortement voulu par Roberto De Zerbi, qui l'aurait appelé dès le mois de novembre dernier pour le convaincre, Nicolo Fagioli est l’un des gros regrets de l’OM. Car s’il a fini par quitter son club formateur de la Juventus, c’est vers la Fiorentina que s’est porté son choix.

« C'est magnifique ici »

Sur les canaux officiels du club florentin, il a lâché ses premiers mots... et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il semble être très content de son choix de snober l'OM ! « C'est magnifique ici. Je suis très heureux. Aujourd'hui, je me suis entraîné avec mes nouveaux coéquipiers, j'en connais déjà beaucoup car j'ai partagé avec eux de belles expériences en équipe nationale. Ils m'ont très bien accueilli, on voit que c'est un groupe sympa » a déclaré Nicolo Fagioli.

« Je veux marquer autant de points que possible ici »

« Mon objectif ? Eh bien, marquer des buts est toujours agréable, mais les faire marquer l'est aussi. En attendant, je veux marquer autant de points que possible ici » a poursuivi l’international italien, qui pourrait faire ses débuts avec la Fiorentina dès le 10 février prochain, à l’occasion du choc de Serie A face à l’Inter. « Au milieu de terrain, je me sens à l'aise n'importe où, à deux ou à trois. Si je devais choisir je préférerais mezzala ou devant la défense plutôt que milieu offensif. J'y ai joué quand j'étais plus jeune, mais je me sens mieux ailleurs ».