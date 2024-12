Transferts : Une superstar va piéger le PSG sur le mercato !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin prochain avec Liverpool, Mohamed Salah serait en discussions avec le PSG. Cependant, la réalité serait un peu différente puisque Daniel Riolo assure que l'international égyptien se sert en réalité du PSG afin d'obtenir la meilleure offre possible de la part de Liverpool.

Ces derniers jours, la piste menant à Mohamed Salah a circulé avec insistance du côté du PSG. Il faut dire que le contrat de l'international égyptien prendra fin en juin prochain, mais selon Daniel Riolo, sa volonté est de prolonger à Liverpool.

Salah se sert du PSG ?

« C'est plus du côté de Salah, où comme on a envie de rester à Liverpool, on fait fuiter cette information, pour avoir un plus gros salaire, pour avoir une prolongation... », lâche le journaliste de RMC au micro de l'After Foot, avant de poursuivre révélant que Mohamed Salah n'a qu'un seul objectif : prolonger à Liverpool.

«Salah fait tout pour rester à Liverpool»

« Après, ce qui est dit dans la presse, à savoir que Salah connait Nasser Al-Khelaïfi, oui, que son agent connait très bien Nasser Al-Khelaïfi pour avoir bossé avec lui, oui c'est vrai aussi, mais cela ne veut pas dire que Mohamed Salah va venir au PSG. Pas du tout. Pour l'instant, on en est plutôt à l'inverse, à savoir que Salah fait tout pour rester à Liverpool et se sert du PSG pour faire monter les enchères », ajoute Daniel Riolo.