Transferts : Une star va snober le PSG, Mbappé va enrager

A la recherche d'un attaquant de pointe, le PSG ciblerait Harry Kane. L'attaquant anglais, qui est ouvert à un nouveau challenge, intéresse également le Real Madrid qui doit remplacer Karim Benzema. Et un départ au PSG ne serait pas trop dans les plans du capitaine des Spurs...

L'histoire aura duré 14 ans. Ce dimanche, le Real Madrid a officiellement annoncé le départ de Karim Benzema. « Le Real Madrid veut montrer sa gratitude et toute son affection à celui qui est déjà l'une de nos plus grandes légendes. Les Madridistas et tous les fans du monde entier ont apprécié son football magique et unique, qui a fait de lui l'un des grands mythes de notre club et l'une des grandes légendes du football mondial. Le Real Madrid est et sera toujours sa maison, et il lui souhaite, ainsi qu'à toute sa famille, le meilleur dans cette nouvelle phase de sa vie », peut-on lire dans le communiqué du club madrilène. D'après les informations de Sports Zone , Harry Kane aurait les faveurs du Real Madrid pour succéder à Benzema. Et l'Anglais serait plus emballé par une signature en Espagne qu'au PSG, ce que ne devrait pas apprécier Kylian Mbappé.

Le PSG, 3ème option de Kane

L'attaquant du PSG a réclamé à sa direction le recrutement d'un buteur capable de combiner avec lui comme le fait Olivier Giroud en équipe de France. Pour le satisfaire, le club de la capitale aurait coché le nom d'Harry Kane selon les informations du Parisien . Or, l'Anglais ne serait pas trop réceptif à cet intérêt. Sports Zone indique que le PSG ne serait que sa troisième option en cas de départ et qu'il sera maintenant très difficile de le convaincre. Son transfert à Paris tombe à l'eau, celui au Real Madrid prend forme.

