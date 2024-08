Transferts : Une «dinguerie» est annoncée à l’OM ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'OM est sur tous les fronts depuis le lancement du mercato estival. Alors qu'il aurait bouclé l'arrivée de deux gardiens, le club marseillais rechercherait activement un attaquant. Cela devrait se jouer entre Elye Wahi (RC Lens) et Eddie Nketiah (Arsenal), même si une surprise n'est pas à écarter d'ici la fin du mercato.

L’OM n'imaginait certainement pas un tel retournement de situation. Alors que le dossier Eddie Nketiah avait été mis de côté en raison des demandes exorbitantes d’Arsenal, il aurait été rouvert ces derniers jours. Les Gunners, sentant le vent tourné, auraient revu leurs exigences à la baisse et seraient prêts à revenir sur la table des négociations.

L'OM s'intéresse à Wahi

Sauf qu'entre-temps, l’OM aurait ouvert des discussions avec le RC Lens pour le transfert d’Elye Wahi. Bien qu’en difficulté lors de sa première saison au sein du club nordiste, l’attaquant serait prêt à changer d’air et à accepter la proposition de Pablo Longoria. Mais là encore, les Sang et Or se montrent exigeants.

Longoria prépare une surprise

L’OM est donc face à un choix cornélien. Le prochain attaquant de la formation devrait être l’un de ces deux joueurs. Mais selon le compte La Tribune OM, une troisième piste, autre que Youssoufa Moukoko, serait active. « Une dinguerie est possible et surtout un nom pas encore sortie. L'OM est très ambitieux » peut-on lire sur X. Les supporters de l’OM ne sont pas au bout de leur surprise.