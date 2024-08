Mercato : L’OM reprend espoir pour le transfert de cet attaquant

Alexis Brunet

Le mercato de l’OM est pour le moment très réussi, mais Pablo Longoria ne souhaite pas s’arrêter là. Le club phocéen est encore à la recherche de plusieurs renforts, notamment en attaque. Initialement refroidis par les demandes d’Arsenal, les dirigeants marseillais auraient encore une chance de recruter Eddie Nketiah. En effet, la formation anglaise serait prête à baisser ses prétentions et à reprendre les négociations.

Comme souvent avec l’OM, l’été est synonyme de révolution. Avec l’arrivée de Roberto De Zerbi, Pablo Longoria s’est mis en tête de lui offrir une équipe compétitive et il a donc déjà procédé à de nombreuses ventes et achats. Au rayon des arrivées, Brassier, Koné, Greenwood, Cornelius, Carboni et Højbjerg ont déjà posé leurs valises à Marseille.

OM : Un échec à 800 000€ au mercato https://t.co/zu4osXBeow pic.twitter.com/YR7JmPUJKf — le10sport (@le10sport) August 8, 2024

Arsenal est prêt à rediscuter avec l’OM pour Nketiah

Ils sont donc déjà six à avoir rejoint l’OM cet été, mais cela n’est pas terminé. En effet, Pablo Longoria souhaite notamment offrir encore minimum un renfort offensif à Roberto De Zerbi. D’ailleurs, d’après les informations du journaliste Fabrizio Romano, qui s’est exprimé pour CaughtOffside, Arsenal serait prêt à rediscuter avec Marseille au sujet d’Eddie Nketiah, après avoir initialement demandé 35M€ pour l’attaquant anglais. « D'après ce que je sais, Arsenal est prêt à rediscuter les conditions avec Marseille après avoir initialement rejeté une offre de 27 millions d'euros et demandé 35 millions d'euros, plus une clause de rachat. Maintenant, ils peuvent être ouverts à la discussion et à la négociation d'une structure différente. »

Nketiah est d’accord avec l’OM

Si l’OM trouve un accord avec Arsenal, l’arrivée d’Eddie Nketiah à Marseille pourrait être très rapide. Selon Fabrizio Romano, l’Anglais a déjà trouvé un accord avec le club phocéen. « Le prix demandé n'est pas encore clair, mais les deux clubs ont repris contact et Arsenal peut être ouvert à la discussion avec l'OM. Nketiah avait déjà accepté des conditions personnelles, il n'y a donc pas de problème à ce niveau, et c'est maintenant aux clubs de trouver un accord. »