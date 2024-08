Transferts : Un coup historique en préparation à l’OM ?

Thomas Bourseau

L’OM semble s’inspirer du PSG et de son loft estival qui est devenu une tradition depuis la nomination de Luis Campos au poste de conseiller football en juin 2022. A Marseille, des cadres ont intégré ledit loft et donc l’équipe réserve entraînée par Jean-Pierre Papin et pourrait même y rester la saison prochaine si leurs transferts n’avaient pas lieu.

Depuis le début du mercato, qui a ouvert ses portes le 10 juin dernier, l’OM a placé plusieurs joueurs dont Roberto De Zerbi ne veut plus dans un loft destiné à les inciter à trouver une porte de sortie. Pau Lopez, Samuel Gigot, Jordan Veretout et Chancel Mbemba entre autres. L’Olympique de Marseille forcerait la main aux trois derniers cités afin d’avoir un retour sur investissement selon La Provence, eux qui disposent de gros salaires à l’OM.

L’OM attend des bonnes nouvelles pour ses lofteurs

D’ici la fin du mercato en France planifiée pour le 31 août prochain, l’OM s’attendrait à avoir une voire plusieurs bonnes nouvelles pour ses lofteurs. Et ce, bien que Jordan Veretout ait fait capoter une opération à 15M€ avec le Qatar et que Samuel Gigot ait recalé Trabzonspor qui avait pourtant démarché l’Olympique de Marseille pour le transfert du défenseur français.

Des cadres de l’OM avec Papin en réserve la saison prochaine ?

Si l’on en croit La Provence, tout peut arriver concernant les lofteurs. Quand bien même leurs transferts ne sont pas entérinés, rien ne dit qu’ils reprendront place dans l’équipe première en fin de mercato si leurs départs échoués. Alors qu’ils s’entraînent dans l’équipe de Jean-Pierre Papin, à savoir la réserve de l’OM, les joueurs concernés pourraient ne pas faire leur retour dans le groupe de Roberto De Zerbi pour la saison et rester avec « JPP » qui aurait une équipe historiquement forte pour jouer la montée en National 2. Pablo Longoria pourrait donc réaliser quelque chose d'historique dans la cité phocéenne !