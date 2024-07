Transferts : Un accord annoncé avec l’OM, ça vire à l’échec

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour le moment, l’OM compte deux recrues au compteur lors de ce mercato estival. La troisième serait imminente avec l’arrivée de Mason Greenwood. Mais à Marseille, Roberto De Zerbi attend encore d’autres renforts. Un nouveau gardien devrait notamment débarquer à l’OM alors que Pau Lopez serait en instance de départ. Alors que le transfert d’Alvaro Valles semblait bien engagé, ce dernier pencherait d’avantage pour le Betis Séville. Un retournement de situation commenté par le patron de Las Palmas.

Le mercato estival est encore loin d’être fini et du côté de l’OM, d’autres recrues sont attendues dans les jours et semaines à venir. Au sein du club phocéen, on s’est notamment mis en quête d’un nouveau gardien. Alors que Pau Lopez devrait filer du côté de Côme, l’OM pensait avoir trouvé son bonheur à Las Palmas. En effet, récemment, l’arrivée d’Alvaro Valles semblait très bien engagée. Mais voilà que la tendance s’est clairement inversée. En effet, le portier de 26 ans ne serait pas emballé à l’idée de rejoindre l’OM. Valles pencherait pour un départ du côté du Betis Séville, avec qui il aurait déjà un accord.

« Concernant Valles, nous avions un accord intéressant »

Préférant le Betis Séville à l’OM, Alvaro Valles est aujourd’hui toujours un joueur de Las Palmas. Le club espagnol s’est d’ailleurs prononcé sur ce retournement de situation. En effet, pour la Cadena Ser, Miguel Angel Ramirez, président de Las Palmas, a confié à propos du cas Valles : « Concernant Valles, nous avions un accord intéressant (avec l’OM), mais lui a un accord avec le Betis. (…) Pour que cet accord se concrétise, nous avons besoin qu’il trouve un accord avec Las Palmas. Si cela n’arrive pas, nous n’aurons pas d’autre choix que de continuer ensemble. Nous n’accepterons rien que nous ne comprenons pas. Nous préférons perdre de l’argent ».

« Si une équipe veut Valles, il faudra payer ce que nous jugeons approprié »

« Si une équipe veut Valles, il faudra payer ce que nous jugeons approprié. Nous avons des alternatives et nous sommes en train de cherche une solution qui est la bonne pour les deux parties. L’été est long, il faut être tranquille. (…) Je pense qu’il y aura une solution pour les deux parties. Si ce n’est pas le cas, Valles continuera à Las Palmas, mais il ne sera pas à disposition de l’entraîneur », a-t-il poursuivi.