Transferts - Real Madrid : Après Mbappé, Florentino Pérez a connu deux autres échecs XXL

Publié le 31 octobre 2022 à 00h30

Pierrick Levallet

Ayant prévu de renforcer l’attaque du Real Madrid cet été, Florentino Pérez avait multiplié les pistes sur le marché des transferts. Il aurait notamment pu dévaliser Pep Guardiola puisque Raheem Sterling et Gabriel Jesus étaient dans son viseur. Mais le président de la formation madrilène s’est finalement retrouvé bloqué dans les deux dossiers.

Avec les départs de Gareth Bale, Luka Jovic et Borja Mayoral, qui se sont engagés respectivement au Los Angeles FC, à la Fiorentina et à Getafe, le Real Madrid voulait se renforcer dans le secteur offensif. La priorité était bien évidemment Kylian Mbappé, mais la star de 23 ans a finalement préféré prolonger avec le PSG. Florentino Pérez avait alors multiplié les pistes à la recherche de bonnes options pour Carlo Ancelotti. Et il aurait notamment pu dévaliser Pep Guardiola cet été.

Le transfert de Sterling a capoté

Comme révélé par AS , Raheem Sterling serait passé tout proche du Real Madrid cet été. Alors qu’il voulait quitter Manchester City, l’ailier de 27 ans aurait été proposé au club madrilène. Les Merengue n’étaient pas contre l’idée d’accueillir Raheem Sterling, alors qu’une place était à prendre sur le côté droit de l’attaque de Carlo Ancelotti. Toutefois, l’international anglais bénéficie d’un statut de joueur extra-communautaire depuis le Brexit. Or, les trois places étaient occupées par Vinicius Jr, Rodrygo et Eder Militao au Real Madrid cet été. Impossible donc pour Florentino Pérez de recruter Raheem Sterling, qui s’est finalement engagé jusqu’en juin 2027 avec Chelsea.

Scénario similaire avec Gabriel Jesus