Transferts : Rabiot a snobé le PSG pour signer à l’étranger

Issu du centre de formation du PSG, Adrien Rabiot avait rejoint le club de la capitale en 2010. Mais voilà que l’actuel joueur de l’OM aurait pu s’engager avec Paris quelques années auparavant. Dès 2008, Rabiot était dans le viseur du PSG, qui s’imaginait déjà l’accueillir. Le milieu de terrain en a finalement décidé autrement, filant… à Manchester City.

On a peut-être tendance à l’oublier, mais dans sa jeunesse, Adrien Rabiot à évoluer du côté de Manchester City. En effet, en 2008, alors encore très jeune, il rejoint les Citizens, où il ne restera toutefois que quelques mois. Ça aurait d’ailleurs pu se passer différemment puisqu’à défaut de s’envoler pour le nord de l’Angleterre, Rabiot aurait pu s’engager avec le PSG, club qu’il a finalement rejoint en 2010.

« On l’avait repéré en U13 »

Pour 1899 L’Hebdo, une source au sein du centre de formation du PSG est revenue sur le raté du club de la capitale avec Adrien Rabiot en 2008. Il est alors expliqué premièrement : « On l’avait repéré en U13 et on souhaitait le faire entrer dans notre pôle pré-formation. On sentait qu’il allait se développer ».

« Il avait le choix, il n’y a eu aucun litige entre nous »

« A la fin de cette saison-là, il passe les concours à Clairefontaine pour intégrer l’INF, il est sur la liste des remplaçants. On pensait alors qu’il va rentrer au PSG, mais à l’été, il part à City. Il avait le choix, il n’y a eu aucun litige entre nous », a poursuivi cette source.