Transferts - PSG : Un grand nom du Real Madrid attendu ?

Que ce soit Luka Modric ou Toni Kroos, les deux grands milieux de terrain du Real Madrid de ces 10 dernières années arrivent au terme de leurs contrats respectifs. Marco Asensio les connaît bien pour avoir évoluer à leurs côtés pendant plusieurs saisons. Aujourd’hui au PSG, Asensio ne dirait pas non à Toni Kroos. Explications.

À 34 ans, Toni Kroos va sortir de sa retraite internationale afin de vivre une nouvelle (et dernière ?) compétition avec la Mannschaft . L’international allemand et champion du monde se trouve en parallèle dans l’ultime année de son contrat au Real Madrid et pourrait de ce fait devenir agent libre pour s’engager dans le club de son choix.

Toni Kroos arrive en fin de contrat au Real Madrid

D’après les dernières indiscrétions venues d’Espagne, le comité de direction du Real Madrid serait finalement susceptible de lui offrir un nouveau contrat contrairement à Luka Modric qui semble se diriger vers un départ, un an après celui de Marco Asensio pour le PSG lorsqu’il se trouvait dans la même situation contractuelle à la Casa Blanca. De quoi donner des idées au milieu offensif du Paris Saint-Germain pour un éventuel recrutement estival : Toni Kroos.

Marco Asensio recruterait Toni Kroos