Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Premier échec pour Luis Campos sur le mercato ?

Publié le 15 juin 2022 à 10h30 par Guillaume de Saint Sauveur

En quête de nouveaux renforts au poste de défenseur central sur le marché des transferts, le PSG et son nouveau conseiller sportif Luis Campos songent notamment à Sven Botman. Mais le roc défensif du LOSC, également courtisé par Newcastle, a finalement une nette préférence pour un départ vers le Milan AC.

Luis Campos a déjà du pain sur le planche pour le mercato estival du PSG ! En effet, certains éléments tels que Presnel Kimpembe et Abdou Diallo ont laissé entendre ces derniers jours qu’ils pourraient envisager de quitter le club de la capitale : « J'aurai 27 ans en août, c'est un moment clé de ma carrière. J'attends de rencontrer la future direction sportive par rapport au projet du club. Il faudra discuter assez rapidement », a indiqué Kimpembe, et de son côté, Abdou Diallo est allé encore plus loin sur son possible départ du PSG : « Je ne sais pas si je vais rester au PSG. Ce qui est sûr, c'est que j'ai envie de jouer donc on verra quelle est la meilleure option », confiait l’international sénégalais. Et ces sorties médiatiques incitent donc logiquement Luis Campos à se pencher sur le marché des défenseurs centraux pour le PSG.

Mercato - PSG : Luis Campos lâche 35M€ sur le transfert d’un buteur https://t.co/Ing773n805 pic.twitter.com/r7uyp7wERe — le10sport (@le10sport) June 15, 2022

Le PSG songe à Botman, mais…

Ces derniers jours, la piste menant àSven Botman (22 ans) a été évoquée pour le PSG, d’autant que c’est Luis Campos qui avait été à l’origine de son arrivée en Ligue 1 en 2020 en provenance de l’Ajax Amsterdam et qui a donc largement contribué à sa montée en puissance avec le LOSC. Seulement voilà, le PSG n’est pas seul dans ce dossier puisque Newcastle mais également le Milan AC courtisent également Botman, et à en croire les révélations de la Gazzetta dello Sport dans ses colonnes du jour, le défenseur néerlandais du LOSC aurait une préférence en faveur du club rossonero . Sur le plan financier, c’est pourtant Newcastle qui se montrerait le plus généreux autant sur l’indemnité de transfert que sur le contrat proposé à Botman, mais le joueur n’en démord pas en coulisses : il souhaite rejoindre le Milan AC. Luis Campos et le PSG semblent donc totalement distancés…

Skriniar, l’option numéro 1 du PSG

D’ailleurs, ces derniers jours, c’est un autre profil qui semble s’être imposé comme la grande priorité du mercato estival pour le PSG : Milan Skriniar (27 ans). Le défenseur central slovaque de l’Inter Milan aurait fait l’objet d’une offre de plusieurs offres, 40 et 60M€, mais le club transalpin en réclamerait davantage à Luis Campos pour envisager un transfert. Quoi qu’il en soit, le dossier Skriniar semble bien mieux engagé que Botman pour le conseiller sportif parisien. Affaire à suivre…