Transferts - PSG : Le mercato de Campos relancé par Marquinhos ?

Publié le 8 août 2022 à 10h10 par Amadou Diawara

Avant de se tourner vers Fabian Ruiz, le PSG de Luis Campos aurait pensé à recruter Ibrahim Sangaré. Toutefois, le club de la capitale aurait finalement tiré un trait sur l'actuel pensionnaire du PSV Eindhoven, estimant qu'ils avaient déjà des solutions en interne pour occuper son rôle, et notamment Marquinhos.

Malgré les arrivées de Vitinha et de Renato Sanches, le PSG serait toujours en quête d'un milieu de terrain. Pour mener à bien la mission de renforcer l'entrejeu de Christophe Galtier, Luis Campos aurait relancé la piste menant à Fabian Ruiz. Un joueur que le PSG suit depuis plus de deux ans, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Mais avant de recocher le nom de Fabian Ruiz, le club de la capitale aurait songé à recruter Ibrahim Sangaré.

D'après les dernières indiscrétions de Foot Mercato, le PSG de Luis Campos aurait pensé à s'offrir les services d'Ibrahim Sangaré avant de se tourner vers Fabian Ruiz. Comme l'a indiqué le média français, le conseiller football parisien serait un grand fan du milieu de terrain du PSV Eindhoven. Toutefois, Luis Campos aurait finalement décidé de tirer un trait sur Ibrahim Sangaré à cause de Marquinhos.

