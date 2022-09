Foot - Mercato - PSG

PSG : Le feu passe au vert pour ce coéquipier de Di Maria

Publié le 25 septembre 2022 à 01h45 par Thomas Bourseau

Conseiller football du PSG, Luis Campos aurait des vues sur Danilo dont le contrat à la Juventus expirera en juin 2024. Et bien qu’il ait été question d’une éventuelle prolongation de contrat du Brésilien à la Vieille Dame, les discussions ne seraient plus d’actualité. De quoi permettre au PSG d’avoir un joli coup à jouer.

La semaine dernière, Luis Campos a révélé à RMC Sport ne pas être satisfait du mercato effectué par le PSG à l’intersaison. En effet, le conseiller football du club de la capitale dévoilait pour Rothen s’enflamme estimait qu’il manquait une pièce primordiale au puzzle et il semblerait qu’elle se nomme Milan Skriniar, grosse priorité défensive de Campos cet été.

Campos lorgnerait Danilo

Cependant, il semblerait que renforcer la défense à trois centraux de Christophe Galtier ne soit pas l’unique préoccupation de Luis Campos. En outre, Tuttosport a confié que le profil de Danilo, latéral de la Juventus, serait apprécié par le conseiller football du PSG, mais qu’une prolongation de son contrat courant jusqu’en juin 2024 serait d’actualité.

Entre la Juve et Danilo, les négociations sont au point mort